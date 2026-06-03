Un uomo di 54 anni, che gestiva da oltre trent’anni una parruccheria locale, è deceduto. La notizia ha suscitato dolore tra la comunità, che si è stretta intorno alla famiglia. La sua attività, nota per l’esperienza nel settore, ha rappresentato un punto di riferimento per molti clienti nel tempo. La scomparsa ha lasciato un vuoto nel quartiere e tra coloro che avevano instaurato con lui rapporti di fiducia.

Tolentino in lacrime per il 54enne Giuseppe Ruggeri, al timone per oltre trent’anni della parruccchieria " La Zazzera " e padre di tre figli. Se n’è andato in punta di piedi ieri pomeriggio all’Hospice di San Severino, dove era ricoverato. Affrontava con dignità una malattia e negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate. Tantissimi i messaggi di affetto per lui e di vicinanza alla famiglia. Da tutti soprannominato Peppe, si sapeva far volere bene per i suoi modi allegri e solari. La parrucchieria prima si trovava in viale Buozzi, poi si è trasferita a Foro Boario, dove si trova tuttora. Ruggeri era da quarant’anni nel settore, e da una decina il figlio Guglielmo segue le sue orme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malattia fatale, cordoglio per la morte di Giuseppe Ruggeri

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