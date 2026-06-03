Malattia di Alzheimer all' Università di Torino effettuata una scoperta fondamentale per combatterla con un nuovo trattamento

Una ricerca presso l'Università di Torino ha individuato una molecola che riduce le placche e l'infiammazione cerebrale nei modelli sperimentali. La scoperta riguarda un nuovo trattamento potenziale per la malattia di Alzheimer. La molecola è stata testata in laboratorio e ha mostrato effetti positivi sulla riduzione delle componenti caratteristiche della malattia. La ricerca rappresenta un passo avanti nella sperimentazione di terapie mirate, senza yet ancora applicazioni cliniche.

Una nuova molecola in grado di ridurre le placche e l'infiammazione cerebrale nei modelli sperimentali accende una nuova speranza nella lotta contro la malattia di Alzheimer. Lo dimostra uno studio scientifico internazionale coordinato dall’Università di Torino e pubblicato nel 2026, che ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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