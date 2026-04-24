Alzheimer al via un nuovo trattamento presso il Centro Neurologico del Ruggi

È stato avviato un nuovo trattamento per l’Alzheimer presso il Centro Neurologico del Ruggi. L’intervento mira a intervenire direttamente sul processo biologico della malattia, con l’obiettivo di rallentare il decorso e il deterioramento cognitivo e comportamentale. La procedura viene eseguita presso l’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell’AOU Salerno, sotto la guida del professore Paolo Barone.

Intervenire direttamente sul processo biologico della patologia di Alzheimer per rallentare potenzialmente il decorso della malattia e il declino cognitivo comportamentale: ora è possibile presso l'Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'AOU Salerno diretta dal professore Paolo Barone, dove.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Curiosità, presso l'Oncologia Pediatrica del Ruggi arriva Tano: il robot tuttofare a servizio dei piccoli pazientiUn simpatico robot umanoide per i pazienti dell'Unità di Oncologia Pediatrica del Ruggi d’Aragona: è il dono dei Club Rotary che ieri, a Palazzo... Nuovo polo di salute mentale a Scicli: l’assessore Faraoni inaugura centro dedicato al trattamento delle dipendenzeL’assessore regionale alla Salute della Sicilia, Daniela Faraoni, ha inaugurato ufficialmente il Centro di Pronta Accoglienza (CPA) di Scicli,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alzheimer e progetto ALERT: il cerotto intelligente con microaghi per la diagnosi precoce; Alzheimer, risultati promettenti da una nuova terapia sperimentata al Mondino; Alzheimer: da Pavia segnali incoraggianti sulla terapia studiata dalla Fondazione Mondino; Alzheimer, studio Cochrane smonta gli anticorpi monoclonali: Effetti su declino cognitivo e demenza limitati o nulli. Brescia al centro del progetto Creative Age: i musei diventano spazi di cura per Alzheimer e famiglieBrescia al centro del progetto Creative Age: i musei diventano spazi di cura per Alzheimer e famiglie. Cosa c'è da sapere. primabrescia.it Demenze e Alzheimer, un centro al Cardarelli per la curaAll'Ospedale Cardarelli è attivo il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) di II livello. Il centro si trova nel reparto di Neurologia, guidato dal Dottore Nicola Iorio. E' affiancato da ... rainews.it 11 aprile – Giornata Mondiale del Parkinson Parkinson o disturbo neurologico funzionale L’importanza di una diagnosi neurologica esperta Non tutti i sintomi motori indicano automaticamente una malattia di Parkinson. Tremore, rigidità, lentezza nei mo - facebook.com facebook