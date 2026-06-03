Makka Sulaev in aula l’audio delle violenze prima dell’omicidio Il racconto di Martina la testimone | Uno dei bimbi mi disse quella frase

Notizia in breve

In aula è stato ascoltato un audio che ripropone le violenze avvenute prima dell’omicidio. Una testimone ha riferito che un bambino le avrebbe detto: «non si picchiano le persone». Durante la deposizione, sono state ascoltate urla femminili e una frase in italiano pronunciata da una donna. L’audio e il racconto sono stati presentati come elementi chiave nel procedimento giudiziario.