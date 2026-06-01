Omicidio Mollicone la teste chiave in aula | Torriero mi disse di aver visto Serena entrare in caserma
In aula, una testimone ha dichiarato che Anna Maria Torriero le avrebbe riferito di aver visto Serena Mollicone entrare nella caserma dei carabinieri di Arce il giorno della sua scomparsa. La donna ha aggiunto che Torriero le avrebbe detto questa informazione in un momento successivo ai fatti. La testimonianza si inserisce nel procedimento legale per l’omicidio della giovane. La testimonianza è stata resa davanti alla corte durante un’udienza dedicata al caso.
"Anna Maria Torriero mi disse che il giorno della scomparsa di Serena Mollicone la vide entrare nella caserma dei carabinieri di Arce”. È la dichiarazione resa davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Roma da Sonia Da Fonseca, testimone considerata centrale nel nuovo processo sull’omicidio di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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