Dino Carta l’audio choc prima dell’omicidio La frase al killer | Ma che fai? Mi spari? – Il video

Nella serata di lunedì 13 aprile, un uomo di 42 anni è stato ucciso a Foggia mentre passeggiava con il suo cane. Poco prima del fatto, è stato diffuso un audio in cui si sente l’uomo pronunciare la frase: «Ma che fai? Mi spari?». Accanto a questa registrazione, è stato reso pubblico anche un video che mostra i momenti immediatamente precedenti all’omicidio. Le autorità stanno indagando sui dettagli della vicenda.

«Ma che fai? Mi spari?». Sarebbero queste le ultime parole di Annibale Carta, detto Dino, il 42enne ucciso nella serata di lunedì 13 aprile a Foggia, mentre portava a spasso il cane sotto casa. A rivelarlo è la trasmissione Ore14, che ha dato notizia di un audio ripreso da un circuito di video sorveglianza di un condominio, situato a circa trenta metri dal luogo dell’agguato, in via Caracciolo. Stando a quanto emerso dalle indagini, il killer del personal trainer, si sarebbe allontanato con una bicicletta. La procura di Foggia indaga a tutto campo ma per ora non ci sarebbero ancora indagati. Personal trainer ucciso a Foggia, in un video esclusivo gli istanti in cui si è consumato l’omicidio di Dino.🔗 Leggi su Open.online

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