Mai stanca di vivere venerdì 5 giugno Riccardo Nencini presenta il libro su Oriana Fallaci al Caffè Il Palcoscenico

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno, al Caffè Il Palcoscenico, Riccardo Nencini ha presentato il suo libro su Oriana Fallaci. L’autore ha raccontato la vita, le passioni e le contraddizioni della giornalista, nota per essere una delle figure più discusse e influenti del giornalismo italiano del Novecento. La presentazione si è concentrata sui contenuti del volume, senza ulteriori commenti o analisi.