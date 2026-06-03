Mai stanca di vivere venerdì 5 giugno Riccardo Nencini presenta il libro su Oriana Fallaci al Caffè Il Palcoscenico
Venerdì 5 giugno, al Caffè Il Palcoscenico, Riccardo Nencini ha presentato il suo libro su Oriana Fallaci. L’autore ha raccontato la vita, le passioni e le contraddizioni della giornalista, nota per essere una delle figure più discusse e influenti del giornalismo italiano del Novecento. La presentazione si è concentrata sui contenuti del volume, senza ulteriori commenti o analisi.
Un viaggio nella vita, nelle passioni e nelle contraddizioni di una delle figure più discusse e influenti del giornalismo italiano del Novecento. Venerdì 5 giugno, alle 17.30 al Caffè Il Palcoscenico, Riccardo Nencini presenterà il suo ultimo libro “Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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