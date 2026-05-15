Firenze presentazione del libro ' Mai stanca di vivere' su Oriana Fallaci

A Firenze si è tenuta la presentazione del libro intitolato “Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci”. L'evento si è svolto il 15 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di autori e appassionati, che hanno ascoltato le letture e le analisi contenute nel testo. La presentazione ha avuto luogo in una sala cittadina, con un pubblico composto da persone interessate alla figura della giornalista e scrittrice. Sono stati letti brani e sono stati discussi aspetti della sua carriera e della sua vita.

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Firenze, 15 maggio 2026 - Il libro “Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci ” (Mondadori), scritto a vent’anni dalla scomparsa della Fallaci, da Riccardo Nencini, scrittore, politico, presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze che le fu profondamente amico, sarà presentato a Firenze il prossimo 20 maggio, alle ore 17.30, presso l’Altana di Palazzo Strozzi. Saranno presenti l’autore, la giornalista Giovanna Botteri e Monsignor Rino Fisichella, che negli ultimi anni di vita di Fallaci ne fu confidente e ottenne per lei un'udienza privata con papa Benedetto XVI a Castel Gandolfo, nel 2005. “Intessuta nel fil di ferro”, decisa e orgogliosa, ma anche sensibilissima all’innesco delle passioni: Oriana Fallaci è stata protagonista e voce narrante di un pezzo del nostro Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro 'Mai stanca di vivere' su Oriana Fallaci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Libri: “Mai stanca di vivere”, romanzo di Riccardo Nencini dedicato a Oriana Fallaci a 20 anni dalla morteFIRENZE – ‘Mai stanca di vivere’ è un romanzo scritto da Riccardo Nencini e dedicato a Oriana Fallaci. Oriana Fallaci, ritratto intimo di una donna liberaTra le pagine c’è se non tutto, di certo moltissimo: lei giovanissima staffetta che pedala a perdifiato in missione per i partigiani con nel... Oriana Fallaci, ritratto intimo di una donna liberaTra le pagine c’è se non tutto, di certo moltissimo: lei giovanissima staffetta che pedala a perdifiato in missione per i partigiani con nel portapacchi l’insalata farcita di bombe; la sua Firenze ... lanazione.it Pistoia capitale del libro, ad aprile da Beatrice poetessa pastora a Oriana FallaciDal Festival del Giallo alla graphic novel sulla poetessa pastora Beatrice passando per la biografia di Oriana Fallaci nel ventennale della scomparsa e, ancora, le sfide della cittadinanza consapevole ... ansa.it