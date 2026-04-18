Libri | Mai stanca di vivere romanzo di Riccardo Nencini dedicato a Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte

È stato pubblicato un nuovo romanzo scritto da Riccardo Nencini, intitolato “Mai stanca di vivere”, dedicato a Oriana Fallaci. L’opera è stata presentata a venti anni dalla morte della giornalista e scrittrice. Il testo ripercorre alcuni aspetti della vita e della carriera di Fallaci, senza invocare interpretazioni o giudizi personali. La pubblicazione si inserisce nel panorama letterario dedicato a figure di spicco del giornalismo italiano.

FIRENZE – ‘Mai stanca di vivere’ è un romanzo scritto da Riccardo Nencini e dedicato a Oriana Fallaci. E’ un volume ricco di documenti inediti e di notizie sconosciute al grande pubblico, in larga parte tratte dall’archivio del Gabinetto Vieusseux (lettere Fallaci-Pasolini), dalle carte conservate presso l’Istituto storico della Resistenza, oppure raccolte nelle lunghe conversazioni con lei, un’opera che conduce il lettore lungo la vita di Oriana Fallaci dalla nascita ai suoi ultimi giorni. “Ci sono confidenze che a vent’anni dalla morte si possono rivelare. Mettono in luce un carattere, spigoloso, sì, eppure romantico”. Rivela Nencini. E aggiunge: “Sono stato vicino a Oriana fino alla morte, uno dei pochi.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Libri: “Mai stanca di vivere”, romanzo di Riccardo Nencini dedicato a Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte Notizie correlate Wilders omaggia Oriana Fallaci: «Aveva capito tutto venticinque anni fa»Secondo Wilders, la scrittrice italiana aveva già previsto, oltre venticinque anni fa, le trasformazioni che oggi — a suo dire — sarebbero sotto gli... Leggi anche: “Stanca, stanca, stanca”, Giulia Salemi festeggia i 33 anni con una torta ad effetto