mai stanca di vivere nencini racconta le passioni di oriana fallaci

"Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di vivere di Oriana Fallaci”. Il nuovo libro di Riccardo Nencini (nella foto) verrà presentato oggi alle ore 18 all’associazione culturale tra Tevere e Arno nella ex chiesa Madonna del Duomo in via Oberdan. Interverranno Tiziana Nocentini, direttrice di Isarec, l’assessore regionale Filippo Boni e, ovviamente, l’autore. L’iniziativa è dell’Istituto storico aretina della Resistenza e dell’età contemporanea. "A vent’anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Riccardo Nencini, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d’archivio e documenti inediti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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