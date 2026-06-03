Mai stanca di vivere Nencini racconta le passioni di Oriana Fallaci
"Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di vivere di Oriana Fallaci”. Il nuovo libro di Riccardo Nencini (nella foto) verrà presentato oggi alle ore 18 all’associazione culturale tra Tevere e Arno nella ex chiesa Madonna del Duomo in via Oberdan. Interverranno Tiziana Nocentini, direttrice di Isarec, l’assessore regionale Filippo Boni e, ovviamente, l’autore. L’iniziativa è dell’Istituto storico aretina della Resistenza e dell’età contemporanea. "A vent’anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Riccardo Nencini, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d’archivio e documenti inediti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Libri: “Mai stanca di vivere”, romanzo di Riccardo Nencini dedicato a Oriana Fallaci a 20 anni dalla morteÈ stato pubblicato un nuovo romanzo scritto da Riccardo Nencini, intitolato “Mai stanca di vivere”, dedicato a Oriana Fallaci.
"Mai stanca di vivere", passioni e tumulti di Oriana FallaciA vent'anni dalla morte di Oriana Fallaci, Riccardo Nencini, che fu suo amico stretto, ripercorre la sua vita attraverso ricordi personali, materiali...
Temi più discussi: Presentazione del libro di Nencini su Oriana Fallaci; Gli ultimi anni di Oriana raccontati da un testimone privilegiato; Maggio dei libri 2026; Un sabato dedicato alla grande letteratura e alla storia: il 30 maggio a Fiesole doppio appuntamento con due autori d'eccezione.
Oriana Fallaci è stata protagonista e voce narrante di un pezzo del nostro Novecento. A vent’anni dalla scomparsa, Riccardo Nencini, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale in Mai stanca di vivere. Ora in libreria e negl x.com
Riccardo Nencini con il libro Mai stanca di vivere dedicato alla grande Oriana Fallaci @_ilbert #presentazionelibro #omaggio #giornalista facebook
Oriana, un soldato fragile. Nencini presenta il libro sulla vita della FallaciVenerdì a Spazio Alberica l’incontro con il presidente del Gabinetto Viesseux. Nel volume la storia, le passioni e tumulti della grande giornalista scomparsa. msn.com
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