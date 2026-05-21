Mai stanca di vivere passioni e tumulti di Oriana Fallaci
A vent'anni dalla morte di Oriana Fallaci, Riccardo Nencini, che fu suo amico stretto, ripercorre la sua vita attraverso ricordi personali, materiali d'archivio e documenti inediti. La narrazione ricostruisce le tappe principali del suo percorso, tra passioni, incontri e momenti di grande intensità. Il racconto si focalizza sugli aspetti più significativi della sua carriera e della sua personalità, offrendo uno sguardo approfondito sulla figura di una delle giornaliste più note del panorama italiano.
“A vent'anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Riccardo Nencini, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. Mai stanca di vivere è il romanzo di un'esistenza eccezionale, ricca di incontri e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci di Riccardo Nencini
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Oriana Fallaci è stata protagonista e voce narrante di un pezzo del nostro Novecento. A vent’anni dalla scomparsa, Riccardo Nencini, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale in Mai stanca di vivere. Ora in libreria e negl x.com
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