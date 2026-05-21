Mai stanca di vivere passioni e tumulti di Oriana Fallaci

A vent'anni dalla morte di Oriana Fallaci, Riccardo Nencini, che fu suo amico stretto, ripercorre la sua vita attraverso ricordi personali, materiali d'archivio e documenti inediti. La narrazione ricostruisce le tappe principali del suo percorso, tra passioni, incontri e momenti di grande intensità. Il racconto si focalizza sugli aspetti più significativi della sua carriera e della sua personalità, offrendo uno sguardo approfondito sulla figura di una delle giornaliste più note del panorama italiano.

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