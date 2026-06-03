Mai messo le mani addosso a Bea La mamma di Bordighera piange davanti al gip

Da quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo accusato della morte di una bambina di due anni si è presentato davanti al giudice, scegliendo di non rispondere alle domande. La madre della vittima, presente in tribunale, si è commossa e ha pianto mentre parlava. L’avvocato ha spiegato che hanno deciso di non rispondere perché mancavano alcuni atti processuali. L’uomo ha mantenuto il silenzio durante l’udienza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bordighera (Imperia), 3 giugno 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere  Emmanuel Iannuzzi, l’uomo accusato della morte della piccola Beatrice, 2 anni, figlia della compagna (“non avevamo gli atti –  ha spiegato l’avvocata Maria Gioffré – avremmo risposto alla cieca”). Ha parlato invece lei, Emanuela Aiello, indagata in concorso per i maltrattamenti che avrebbero portato al decesso della minore, quando la piccola si trovava a casa dell’uomo. Nell' interrogatorio di garanzia davanti al gip Massimiliano Botti, la donna ha negato qualsiasi responsabilità. “Emanuela ha risposto a tutte le domande del giudice – conferma l'avvocato Laura Corbetta che assiste la donna insieme al collega Bruno Di Giovanni –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mai messo le mani addosso a bea la mamma di bordighera piange davanti al gip
© Quotidiano.net - “Mai messo le mani addosso a Bea”. La mamma di Bordighera piange davanti al gip
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La madre della piccola Beatrice piange dal gip: «Mai messo le mani addosso alle mie figlie»

Video La madre della piccola Beatrice piange dal gip: «Mai messo le mani addosso alle mie figlie»

Notizie e thread social correlati

Beatrice uccisa a Bordighera, la mamma Emanuela Aiello piange dal gip: «Non le ho mai messo le mani addosso». Il compagno Iannuzzi non rispondeLa madre della bambina di due anni morta a Bordighera ha dichiarato in tribunale di non aver mai toccato la figlia.

Leggi anche: Disavventura per per Arianna e Valerio di Temptation: “Pensavano le avessi messo le mani addosso”

Si parla di: La piccola Beatrice picchiata e morta in casa, la sorellina di 9 anni racconta l’agonia. Il padre naturale: Non sapevo nulla.

bea mai messo le maniMai messo le mani addosso a Bea. La mamma di Bordighera piange davanti al gipEmanuela Aiello è accusata della morte della figlia di due anni in concorso con il compagno Emmanuel Iannuzzi (che non ha risposto a giudice): Non o mai picchiato le mie figlie e non ho mai assistito ... quotidiano.net

bea mai messo le maniBeatrice uccisa a Bordighera, la mamma Emanuela Aiello piange dal gip: Non le ho mai messo le mani addosso. Il compagno Iannuzzi non rispondePiange davanti al gip Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera per le botte ricevute dalla madre e ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web