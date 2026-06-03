Un uomo accusato della morte di una bambina di due anni si è presentato davanti al giudice, scegliendo di non rispondere alle domande. La madre della vittima, presente in tribunale, si è commossa e ha pianto mentre parlava. L’avvocato ha spiegato che hanno deciso di non rispondere perché mancavano alcuni atti processuali. L’uomo ha mantenuto il silenzio durante l’udienza.

Bordighera (Imperia), 3 giugno 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Emmanuel Iannuzzi, l’uomo accusato della morte della piccola Beatrice, 2 anni, figlia della compagna (“non avevamo gli atti – ha spiegato l’avvocata Maria Gioffré – avremmo risposto alla cieca”). Ha parlato invece lei, Emanuela Aiello, indagata in concorso per i maltrattamenti che avrebbero portato al decesso della minore, quando la piccola si trovava a casa dell’uomo. Nell' interrogatorio di garanzia davanti al gip Massimiliano Botti, la donna ha negato qualsiasi responsabilità. “Emanuela ha risposto a tutte le domande del giudice – conferma l'avvocato Laura Corbetta che assiste la donna insieme al collega Bruno Di Giovanni –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Mai messo le mani addosso a Bea”. La mamma di Bordighera piange davanti al gip

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La madre della piccola Beatrice piange dal gip: «Mai messo le mani addosso alle mie figlie»

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