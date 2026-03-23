Disavventura per per Arianna e Valerio di Temptation | Pensavano le avessi messo le mani addosso

Momenti di paura per Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri. Quello che doveva essere un viaggio da sogno alle Maldive si è trasformato in un incubo, con tanto di intervento della polizia locale: "Volevano arrestarmi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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