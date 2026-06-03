La madre della bambina di due anni morta a Bordighera ha dichiarato in tribunale di non aver mai toccato la figlia. La donna piange mentre risponde alle domande del giudice, mentre il compagno della madre non fornisce risposte. La bambina è deceduta a causa di percosse ricevute sia dalla madre che dal suo compagno.

Piange davanti al gip Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera per le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. «Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie e non ho mai assistito a episodi di violenza nei confronti delle figlie», ha detto nell'interrogatorio secondo quanto riferito dall'avvocato Bruno di Giovanni che con Laura Corbetta la difende. «Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione - ha aggiunto il legale l'avvocato -. Purtroppo gli atti non ci sono stati ancora forniti. Aiello ha risposto a tutte le domande del gip e del pm, si è commossa e ha pianto al ricordo di Beatrice». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Beatrice uccisa a Bordighera, la mamma Emanuela Aiello piange dal gip: «Non le ho mai messo le mani addosso». Il compagno Iannuzzi non risponde

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Beatrice uccisa a Bordighera dalla mamma e dal compagno, le sorelline «adulte» lasciate sole

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Bordighera, Manuela Aiello scrisse alla «suocera», poche ore dopo le botte alla piccola Beatrice: «Per tuo figlio Emanuel Iannuzzi mi metterei sotto un treno. Non ho mai voluto la sua rovina»Oggi si svolgono gli interrogatori di garanzia relativi alla vicenda di violenza su una bambina a Bordighera.

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