Il parlamento ungherese ha deciso di annullare il ritiro dalla Corte penale internazionale, confermando così la permanenza nel organismo. La decisione arriva dopo la vittoria elettorale di un nuovo governo, che ha preso il controllo dopo 16 anni di gestione del precedente. La revoca del ritiro è stata approvata con una maggioranza significativa, impedendo all’Ungheria di uscire dall’organismo internazionale.

L’Ungheria resterà tra i membri della Corte penale internazionale. Sono i primi effetti della fine dell’era Orban, recentemente sconfitto alle elezioni da Peter Magyar dopo 16 anni di dominio incontrastato. I deputati ungheresi all’Assemblea nazionale hanno votato per annullare il ritiro voluto dall’ex leader un anno fa e che sarebbe entrato in vigore il 2 giugno: i voti a favore sono stati 133 del partito Tisza, di cui fa parte il premier, 37 i contrati della coalizione di Orban Fidesz-KDNP e 5 gli astenuti Mi Hazánk. All’inizio del 2025, il governo Orban aveva notificato ufficialmente alle Nazioni Unite il ritiro dallo Statuto di Roma, ovvero il trattato istitutivo della Cpi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ungheria di Magyar non uscirà dalla Corte penale internazionale: il parlamento annulla il ritiro voluto da Orban

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