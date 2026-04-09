In Ungheria si avvicinano le elezioni e si discute su cosa potrebbe succedere in caso di sconfitta dell’attuale primo ministro. Il partito in carica cerca di promuovere un'apertura all’Europa più collaborativa, denominata

In Ungheria una nuova alba sembra essere alle porte, un rinnovamento che sembra apporre la parola "fine" su quanto è stato definito, dal 2010 in poi, il "regno di Viktor Orban". Le elezioni del 12 aprile 2026 segnano lo scontro finale tra due visioni del mondo nate dallo stesso grembo politico: da un lato il conservatorismo nazionalista e, definito dallo stesso, illiberale di Viktor Orbán, dall'altro il riformismo liberale e pro-europeo di Péter Magyar. La sfida non è solo elettorale, ma rappresenta una lotta per l'identità profonda dell'Ungheria all'interno dell'Unione Europea. Elezioni politiche domenica in... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Elezioni Ungheria, cosa cambia se perde Orban? Con Magyar via all'europeismo "costruttivo"

Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il votoDomenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta...

Elezioni in Ungheria, chi è Pyter Magyar: l'anti-Orban che potrebbe diventare nuovo premier. Promesse e ombreBudapest, 9 aprile 2026 – Mancano pochi giorni alle elezioni legislative e l'Ungheria si trova davanti a un bivio storico che vede contrapposti il...

Temi più discussi: Elezioni ad alto rischio in Ungheria: Viktor Orbán prepara le barricate; Elezioni in Ungheria: fine dell’era Orbán?; Perché tutti guardano con attenzione alle elezioni ungheresi - Pierre Haski; Le elezioni in Ungheria stanno diventando pericolose.

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Elezioni Ungheria, Orban scende nei sondaggi nonostante sostegno MaGa | Magyar al 51%, quota indecisi al 20%Elezioni Ungheria, Magyar avanti nei sondaggi, Orban rilancia col sostegno del movimento Maga e fa appello ai 400mila votanti dall'estero ... ilsussidiario.net

A #Ravenna è stato organizzato un Gulash party mentre in #Ungheria ci saranno le #elezioni: Forza Europa lancia il tifo contro #Orban. x.com

IL GIRAMONDO Elezioni in Ungheria, la sfida di Tisza alla “democrazia illiberale” di Orbán - facebook.com facebook