È uscita Magnifica humanitas la prima Enciclica del nuovo Papa ed è già un caso editoriale mondiale

Da iodonna.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C ittà del Vaticano, 25 mag. (askanews) – L’imperativo di Papa Leone è «restare umani» e «disarmare l’Intelligenza artificiale», che rischia di diventare «strumento di esclusione, di dominio e di morte». Esce Magnifica humanitas, la prima Enciclica di Leone XIV dedicata all’Intelligenza artificiale e ai pericoli che essa comporta. Un trattato di 230 pagine, suddiviso in cinque capitoli (oltre all’introduzione e alla conclusione), in cui il Pontefice mette in guardia le Big Tech: «Il controllo delle piattaforme, delle infrastrutture» è nelle mani di pochi magnati o gruppi. 8 cose che possiamo già fare con l’Intelligenza Artificiale. guarda le foto È il Papa in persona – novità storica – a presentarla davanti alla curia romana nella nuova Aula del Sinodo, in Vaticano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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