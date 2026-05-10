Fotinì Peluso è stata annunciata come ambasciatrice del Magna Graecia Film Festival 2026, che si terrà a Soverato dal 25 luglio al 1 agosto. La 23ª edizione del festival prevede la partecipazione dell’attrice, le cui presenze sono state comunicato ufficialmente. La manifestazione si svolgerà nella località calabrese, con una serie di eventi dedicati al cinema e ai protagonisti del settore.

Fotinì Peluso ha debuttato in televisione nel 2018, con la serie Rai Romanzo famigliare. L’anno successivo interpreta la giovane pianista Barbara nelle tre stagioni della serie La Compagnia del Cigno, diretta da Ivan Cotroneo. Nel 2021 è nel cast di Nudes, serie Rai Play diretta da Laura Lucchetti che tratta il tema del revenge porn tra gli adolescenti. Nel 2020 è la coprotagonista nel film debutto di Francesco Fanuele, Il regno, e ha il suo esordio in Netflix con il film Sotto il sole di Riccione, diretto da Enrico Vanzina. In seguito, ha interpretato Adele in Cosa sarà, film con la regia di Francesco Bruni, presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2020.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Fotinì Peluso è l’Ambassador del Magna Graecia Film Festival 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sharon Stone Colonna d’Oro alla carriera al Magna Graecia Film Festival 2026Sharon Stone Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival La 23a edizione a Soverato dal 25 luglio al 1° agosto 2026 Sarà l’attrice statunitense...

Leggi anche: Fotinì Peluso in “Non è la fine del mondo”: «Il cinema e la recitazione mi hanno acceso un “friccichio”»