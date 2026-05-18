Etna Comics 2026 Matteo Oscar Giuggioli tra gli ospiti più attesi del festival

L'edizione 2026 di Etna Comics si avvicina e il festival dedicato alla cultura pop annuncia l’arrivo di nuovi ospiti. Tra i nomi più attesi figura un attore noto nel panorama cinematografico e televisivo italiano, che si aggiunge alla lista di figure già confermate. La manifestazione si svolgerà in una delle location più suggestive della regione e attirerà appassionati da diverse parti del paese. L’evento si concentrerà su incontri, panel e momenti dedicati al mondo dello spettacolo e della cultura pop.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo grande nome per la manifestazione dedicata alla cultura pop. Cresce l’attesa per l’edizione 2026 di Etna Comics 2026, che continua ad arricchire il proprio parterre di ospiti con protagonisti del cinema e della televisione italiana. Tra i nomi più attesi spicca quello di Matteo Oscar Giuggioli, considerato uno dei giovani attori più promettenti e versatili del panorama nazionale. L’artista sarà protagonista di un incontro con il pubblico domenica 31 maggio alle 17:30, nel corso della seconda giornata della manifestazione. Durante il panel speciale ripercorrerà le tappe principali della sua carriera, già costellata da esperienze importanti tra cinema, fiction e piattaforme streaming. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Etna Comics 2026, Matteo Oscar Giuggioli tra gli ospiti più attesi del festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Etna Comics 2026: grandi ospiti internazionali e novità per il festival di CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 30 maggio al 2 giugno 2026, la città di Catania tornerà a ospitare uno degli eventi più attesi dagli appassionati di... Leggi anche: Tornano i Bergamo Animation Days: tra gli ospiti più attesi Lillo Petrolo e John Nevarez Etna Comics 2026: Matteo Oscar Giuggioli ospite d’eccezione del FestivalDalla consacrazione nei panni di Mauro Repetto nella serie sugli 883 al grande schermo. Matteo Oscar Giuggioli sarà tra gli ospiti di Etna Comics 2026. catania.liveuniversity.it Da Joker di Full Metal Jacket a Stranger Things: Matthew Modine ospite a Etna Comics 2026Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei?… quante volte avete provato a imitare il tono provocatorio e a suo modo esilarante del ‘soldato Joker’ in Full Metal Jacket, film epocale e drammatico d ... catania.liveuniversity.it