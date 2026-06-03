Magliano completata la riqualificazione del comparto di via XXIV Maggio

A Magliano, frazione di Carmiano, sono stati completati i lavori di riqualificazione di via XXIV Maggio. Sono stati rifatti i tratti di strada, realizzati marciapiedi senza barriere architettoniche, aggiunti nuovi attraversamenti pedonali e dossi per migliorare la sicurezza. La riqualificazione si è conclusa nelle ultime settimane, migliorando le condizioni della viabilità e la sicurezza per pedoni e automobilisti.

CARMIANO – Strade rifatte, marciapiedi senza barriere architettoniche, nuovi attraversamenti pedonali e dossi per la sicurezza: a Magliano, frazione di Carmiano, si sono conclusi i lavori di riqualificazione del comparto XXIV Maggio. Un intervento che ha riguardato un'area vasta, rimasta senza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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