Le indagini rivelano che i clan mafiosi esercitano un controllo stretto sui campi tra Calabria e Puglia, sostituendosi alle autorità statali. Utilizzano sistemi di caporalato per gestire i lavoratori, tra cui migranti e persone vulnerabili, spesso costrette a lavorare in condizioni di sfruttamento. Le organizzazioni criminali impiegano metodi di intimidazione e pressione per mantenere il controllo sulle attività agricole e sui lavoratori.

Come operano i clan per sostituire la legge dello Stato nei campi? Quali nuovi profili di lavoratori vengono sfruttati dal sistema mafioso? Perché il controllo territoriale si estende tra Calabria e Puglia? Cosa accade a chi tenta di opporsi al regime dei caporali??? In Breve Sfruttamento coinvolge lavoratori di origine pakistana e indiana nelle aree agricole. Indagini condotte dalle procure di Castrovillari, Matera e Potenza documentano l'illegalità. Il sistema criminale o . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia e caporalato: il controllo ferreo sui campi tra Calabria e Puglia

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Continuiamo a batterci per contrastare le discriminazioni razziali, il lavoro povero, l’esclusione sociale dei ghetti, le mafie che si arricchiscono sul caporalato e quei sistemi di accoglienza che lo facilitano. Per Sacko e tutte le vittime. x.com

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