Caporalato e controllo giudiziario per Dama spa tra i cinque indagati che Andrea Dini cognato del governatore Attilio Fontana

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra cui Andrea Dini, cognato del presidente di Regione Lombardia, nell’ambito di un’indagine sul caporalato e lo sfruttamento nel settore della moda e del made in Italy. Tra gli indagati ci sono anche altri cinque soggetti coinvolti nelle attività investigative condotte dalle autorità giudiziarie.

Andrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre cinque persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d’inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made in Italy. I pubblici ministeri Paolo Storari (nella foto) e Daniela Bartolucci ha disposto martedì il controllo giudiziario d’urgenza della Dama spa, la società di produzione di maglieria e vestiario guidata dal fratello 61enne della moglie del governatore, Roberta Dini. Le collezioni sono distribuite in tutto il mondo nelle “località più esclusive” dello shopping e attraverso il sito dell’azienda. La misura, che dovrà essere vagliata da un giudice per le indagini preliminari entro 10 giorni, è stata eseguita in mattinata dalla Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Caporalato e controllo giudiziario per Dama spa”, tra i cinque indagati che Andrea Dini cognato del governatore Attilio Fontana Articoli correlati Caporalato: indagato cognato di Attilio Fontana, commissariata Paul&SharkAndrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano... Deliveroo sotto controllo giudiziario per presunto caporalato sui riderQuesto provvedimento segue una misura simile adottata nei confronti di un’altra piattaforma di food delivery, Glovo, anch’essa al centro di indagini... Una selezione di notizie su Andrea Dini Milano, controllo giudiziario per la Dama spa del cognato del governatore Fontana: «L'azienda si rifornisce da chi sfrutta operai cinesi»La Procura interviene sulla società di Andrea Dini (già nei guai per i camici) che controlla il marchio Paul&Shark. Stessa misura per l’altro Alberto Aspesi & C. spa. Contestata agli amministratori l’ ... milano.corriere.it Indagato per caporalato Andrea Dini, cognato di Attilio Fontana: Sfruttava manodopera cineseAndrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d’inchiesta sullo sfruttamento nella ... milano.repubblica.it