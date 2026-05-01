In Calabria, il valore del lavoro nero raggiunge circa 2,5 miliardi di euro, coinvolgendo zone come Sibari, Lamezia e Crotone. Le attività sommerse interessano diversi settori tra cui edilizia, logistica e agricoltura. Le forze dell’ordine hanno avviato controlli specifici per contrastare questa economia illegale, evidenziando la presenza di strutture criminali che influenzano vari comparti produttivi.

? Cosa sapere Il lavoro nero in Calabria vale 2,5 miliardi tra Sibari, Lamezia e Crotone.. Il controllo dei clan si estende all'edilizia e alla logistica oltre l'agricoltura.. In Calabria il tasso di irregolarità lavorativa tocca il 20%, con un impatto economico del lavoro nero che raggiunge i 2,5 miliardi di euro, segnando una geografia dello sfruttamento che si estende dalla Piana di Sibari fino all’area di Lamezia Terme e Crotone. Il controllo dei clan sulla gestione della manodopera non rappresenta più un’emergenza passeggera, ma si è trasformata in un sistema strutturato dove la terra diventa un asset strategico per le organizzazioni criminali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: il lavoro nero vale 2,5 miliardi tra controllo e clan

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