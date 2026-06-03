Madrid era solo il trailer | a Parigi va in scena Mensik-Zverev atto secondo

Nel secondo atto della semifinale di Roland Garros, il match tra Mensik e Zverev si è concluso con la vittoria di quest'ultimo in quattro set. Zverev ha chiuso il quinto set con un punteggio di 6-4, dopo aver perso i primi due. Mensik ha conquistato il primo parziale 7-5, ma non è riuscito a mantenere il ritmo. La partita si è svolta sulla terra battuta parigina, con scambi intensi e continui colpi vincenti.

Il pronostico della prima semifinale del Roland Garros di venerdì 5 giugno: quella tra Mensik e Zverev si preannuncia come una battaglia pirotecnica. Due mondi, due generazioni e due modi diametralmente opposti di interpretare la terra battuta. La prima semifinale del Roland Garros sarà così, un affascinante scontro tra due tennisti che, pur appartenendo a due “correnti” di gioco assai diverse l’una dall’altra, ci regaleranno senza dubbio uno spettacolo clamoroso. Da una parte ci sarà troviamo Jakub Mensik, la clamorosa rivelazione del torneo. Prima superato una maratona epica al quinto set contro Mariano Navone sotto il caldo torrido prima di eliminare avversari del calibro di Alex de Minaur, Andrey Rublev e infine il brasiliano Joao Fonseca nei quarti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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