sinner conquista anche madrid battuto zverev ora roma e parigi

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Madrid battendo Aleksander Zverev con un punteggio di 6-1, 6-2 in meno di un’ora. La vittoria segue quella ottenuta a Montecarlo e rappresenta il quinto titolo consecutivo in un torneo ATP Masters 1000, un record nel circuito. Con questa affermazione, il tennista italiano si prepara a partecipare ai prossimi eventi a Roma e Parigi.

Jannik vince il quinto Masters 1000 consecutivo, è il primo tennista a riuscirci. Dopo Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo ecco il trionfo nella capitale spagnola Un altro passo nella storia del tennis, Jannik Sinner batte ancora Aleksander Zverev (stavolta 6-1, 6-2 in meno di un’ora) come nella finale di Montecarlo ed è il primo tennista a vincere cinque tornei Atp Masters 1000 consecutivi. Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e adesso Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica l’altoatesino non aveva mai vinto e una volta superati i dubbi sulla partecipazione al torneo l’ha interpretato come fa sempre lui, con l’idea di vincere....🔗 Leggi su Panorama.it

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Sinner reaches the FINAL after beating Zverev #sinner

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