Il 1 giugno, in occasione dell’inizio del Mese del Pride, Madonna ha pubblicato un video sui social media in cui si mostra con un vestito che lascia il seno scoperto. Il post è stato accompagnato da un messaggio di auguri rivolto ai fan. La cantante ha scelto di condividere un’immagine provocante, suscitando reazioni tra i follower. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo al video o alle motivazioni dietro la scelta dell’outfit.

Madonna ha sorpreso i suoi fan con un video provocante pubblicato sui social media in occasione dell’inizio del Mese del Pride, il 1 giugno. La regina del pop, 67 anni, ha scelto un modo decisamente insolito per celebrare la ricorrenza, apparendo in un video in cui gattona sul pavimento indossando un elegante abito di seta bianca, completato da una collana di diamanti e lunghi guanti fino al gomito. Nel filmato, girato con un filtro dai toni rosati, la pop star si avvicina lentamente alla telecamera fumando una sigaretta, in quello che appare come un set dall’atmosfera volutamente eccentrica. Durante le riprese si è verificato un involontario incidente di guardaroba, con l’abito che ha ceduto parzialmente, esponendo il seno della cantante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madonna fa gli auguri a tutti i fan per il mese del Pride, ma esce fuori di seno per il vestito – IL VIDEO

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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