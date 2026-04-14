Ma che stai a fa? Meloni scherza con un fan e gli prende telefono per scattare selfie al Vinitaly – Il video

Al Vinitaly di Verona, un momento ha attirato l’attenzione sui social media, quando la Presidente del Consiglio si è fermata a scherzare con un sostenitore. Dopo avergli rivolto una battuta, ha preso il telefono dell’uomo per scattare un selfie, creando un’immagine spontanea che ha suscitato reazioni online. Il video dell’episodio ha rapidamente fatto il giro della rete, catturando l’attenzione di molti utenti.

(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 Siparietto virale al Vinitaly di Verona tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un suo sostenitore, impacciato (o forse emozionato) per scattare un selfie. La premier gli prende quindi il telefono e scatta il selfie, dopo aver commentato ridendo "Ma che stai a fa?" Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no.🔗 Leggi su Open.online

Bagno di folla, brindisi e selfie, la visita della premier Meloni al Vinitaly – Il video(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 Bagno di folla, brindisi e selfie per la premier Meloni in visita al Vinitaly di Verona.

“Ma come voti No?”: Giorgia Meloni “tradita” dal selfie con il 18enne. Ecco il video che sta facendo il giro del webFilippo Moini, un giovane di diciotto anni, ha intercettato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendole un selfie, per poi rivelarle con...