La premier giapponese Takaichi fa gli auguri a Barron il figlio di Trump per il suo compleanno – Il video

Da open.online 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier giapponese ha inviato un messaggio di auguri a Barron, il figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti, in occasione del suo compleanno. Nel video diffuso, ha espresso i suoi saluti e i migliori desideri per il giovane. La comunicazione è stata pubblicata oggi, 21 marzo 2026, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli altri destinatari del messaggio.

(Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2026 “Stasera vorrei iniziare porgendovi le mie più sincere congratulazioni per due importanti anniversari. La prima è una festa di compleanno. Donald, domani è il compleanno di tuo figlio, il signor Barron Trump. So che è cresciuto così tanto da diventare un gentiluomo molto alto e di bell'aspetto. È molto chiaro da chi ha preso, ovviamente, dai suoi genitori. Non c'è dubbio. Allora Donald, se posso chiederglielo, gli faccia i miei più sinceri auguri di buon compleanno”, così la premier giapponese Takaichi alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Viva il sorteggio, facciamo come nella riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: La premier giapponese Takaichi fa gli auguri a Barron, il figlio di Trump, per il suo compleanno

La premier giapponese Takaichi fa gli auguri a Barron, il figlio di Trump, per il suo compleanno

Video La premier giapponese Takaichi fa gli auguri a Barron, il figlio di Trump, per il suo compleanno

Tutto quello che riguarda La premier giapponese Takaichi fa gli...

Temi più discussi: Trump alla premier Takaichi: Non vi ho avvisato degli attacchi all'Iran? E voi per Pearl Harbor?; Trump scherza su Pearl Harbor con la premier giapponese Takaichi per spiegare l'attacco in Iran; Takaichi da Trump: missione impossibile della lady di ferro giapponese per evitare impegni militari; Trump e la battuta su Pearl Harbor che imbarazza la Premier giapponese.

la premier giapponese takaichiLa premier giapponese Takaichi a Trump: Solo tu Donald puoi portare la pace nel mondo(Agenzia Vista) Usa, 21 marzo 2026 'In questo momento in Medio Oriente e nel mondo intero stiamo vivendo un ambiente di sicurezza molto grave. notizie.tiscali.it

La premier giapponese Takaichi fa gli auguri a Barron, il figlio di Trump, per il suo compleannoStasera vorrei iniziare porgendovi le mie più sincere congratulazioni per due importanti anniversari. La prima è una festa di compleanno. Donald, domani è il compleanno di tuo figlio, il signor Barro ... ilgiornale.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.