La Regione ha deciso di sospendere i contratti con il Villaggio dei Ragazzi fino al 2026, con un taglio di oltre un milione di euro ai fondi destinati. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori, considerando anche le indennità dei vertici che potrebbero influire sulla crisi occupazionale. La sospensione dei contratti comporterà una riduzione delle attività e dei posti di lavoro presso la struttura.

Perché la Regione ha tagliato oltre un milione di euro ai fondi?. Come influiranno le indennità dei vertici sulla crisi dei lavoratori?. Chi assumerà il personale per l'anno scolastico 20262027?. Quali conseguenze avranno i tagli sulla qualità dei servizi educativi?.? In Breve Taglio di oltre 1.000.000 di euro sul finanziamento regionale di 6.600.000 euro.. Riduzione salariale del 26% per i dipendenti già in vigore per risanamento.. Indennità annuali di 100.000 euro per il nuovo commissariamento di Domenico Posca.. Delibera di Giunta numero 99 del 31 marzo 2026 per la nuova governance.. Tagli all’organico del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni: stop ai contratti a termine per l’anno scolastico 20262027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maddaloni: stop ai contratti al Villaggio dei Ragazzi per il 2026

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