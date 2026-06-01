Nuovo commissario e partono i licenziamenti al Villaggio dei Ragazzi Maddaloni Viva | Pd complice

Notizia in breve

Due mesi dopo la nomina di un nuovo commissario alla Fondazione, alcuni dipendenti con contratti a termine sono stati licenziati. La denuncia arriva dal gruppo politico locale, che accusa il commissario di aver preso questa decisione. I licenziamenti riguardano lavoratori con contratti temporanei, e la questione ha scatenato critiche da parte di chi sostiene che le responsabilità siano condivise con il partito di governo.