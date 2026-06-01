Nuovo commissario e partono i licenziamenti al Villaggio dei Ragazzi Maddaloni Viva | Pd complice
Due mesi dopo la nomina di un nuovo commissario alla Fondazione, alcuni dipendenti con contratti a termine sono stati licenziati. La denuncia arriva dal gruppo politico locale, che accusa il commissario di aver preso questa decisione. I licenziamenti riguardano lavoratori con contratti temporanei, e la questione ha scatenato critiche da parte di chi sostiene che le responsabilità siano condivise con il partito di governo.
Dipendenti con contratto a tempo determinato ‘scaricati’ dal Villaggio dei Ragazzi. A denunciare l'accaduto è il gruppo politico ‘Maddaloni Viva’ che punta il dito contro il commissario della Fondazione, Domenico Posca, nominato dal governatore Roberto Fico appena 2 mesi fa.“L’attuale commissario. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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