Le tensioni e le tensioni tra le parti hanno portato al licenziamento di diversi lavoratori del Villaggio dei Ragazzi. Le discussioni e la ricerca di visibilità sono state associate a questa decisione, secondo quanto dichiarato da un rappresentante dei lavoratori. La situazione si è risolta con la perdita del posto di lavoro per alcuni dipendenti, a seguito di divergenze emerse tra le parti coinvolte. Nessun dettaglio sui motivi specifici o sui nomi delle persone coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Purtroppo le chiacchiere e le inutili corse al protagonismo non sono rimaste a zero, ma hanno prodotto una conseguenza concreta e dolorosa: il licenziamento di diversi lavoratori del Villaggio dei Ragazzi. L’attuale Commissario della Fondazione ha infatti disposto il termine dei contratti a tempo determinato di alcuni dipendenti, senza fornire alcuna prospettiva di riassunzione con l’avvio del nuovo anno scolastico. Una decisione grave che arriva dopo le pressioni e le notizie distorte fatte circolare da chi, ergendosi a detentore della verità, ha influenzato alcuni consiglieri regionali, determinando un pesante taglio al finanziamento destinato alla Fondazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maddaloni Viva: “Le chiacchiere e la smania di protagonismo costano care ai lavoratori del Villaggio dei Ragazzi”

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