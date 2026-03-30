Giulia Stabile è stata oggetto di commenti negativi sui social media, con alcuni utenti che hanno messo in discussione le sue competenze nella danza. In risposta, Giuseppe Giofrè ha pubblicato un messaggio di difesa della ballerina. La vicenda ha attirato l'attenzione di diversi utenti che discutevano sui commenti e sulla reazione dell'ex concorrente di un talent show.

Giulia Stabile è finita al centro di nuove polemiche social, diventando bersaglio dei soliti haters che mettono in dubbio le sue capacità nella danza. Numerosi commenti poco garbati sono comparsi sotto alcuni post della ballerina (che ricordiamo impegnata in queste settimane nel tour della cantante Rosalia), con utenti che sostengono che la ballerina non sappia danzare, scatenando un acceso dibattito tra fan e detrattori. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi continua però a essere una delle figure più amate dal pubblico, nonostante le critiche che ciclicamente emergono sui social network. La difesa di Giuseppe Giofrè a Giulia Stabile: “Merita rispetto”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Giulia Stabile attaccata dagli haters: Giuseppe Giofrè la difende sui social

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