Il primo allenatore di Serena Williams ha affermato che il suo ritorno al tennis, a 44 anni, rappresenta un evento positivo per lo sport. Ha aggiunto che la giocatrice sarà competitiva e che il suo rientro può portare benefici al circuito. Williams sta considerando di riprendere l’attività agonistica, anche se non è ancora definito un piano preciso. La sua presenza potrebbe influenzare le prossime competizioni ufficiali.

Serena Williams è pronta a rimettersi in gioco a 44 anni, riportando il suo nome al centro del tennis mondiale. A raccontare questo nuovo capitolo è Rick Macci, il suo primo allenatore, che conosce meglio di molti altri il talento, la mentalità e la fame agonistica della fuoriclasse americana. Un ritorno che riaccende la curiosità del circuito e solleva una domanda inevitabile: fino a dove può spingersi ancora una delle più grandi campionesse di sempre? Quando ha saputo che Serena aveva deciso ufficialmente di tornare, qual è stata la sua prima reazione? “In realtà lo dicevo già da mesi che sarebbe rientrata, ne ero convinto e non mi ha sorpreso affatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Macci, primo coach di Serena: "Il suo ritorno è un regalo per il tennis. E sarà competitiva"

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