Macbeth invade Castelvecchio
Nel mese di giugno 2026, all’interno del castello medievale di Castelvecchio a Verona, Casa Shakespeare ha portato in scena “Macbeth – Atto di Sangue”. La produzione, creata appositamente per l’evento, è stata rappresentata in un contesto site-specific all’interno della fortezza. La rappresentazione ha coinvolto attori e pubblico in un’esperienza immersiva, senza l’uso di scenografie tradizionali. La prima assoluta ha visto la messa in scena di questa versione originale del testo shakespeariano.
Casa Shakespeare presenta una nuova produzione originale per SHAKESPEARE 2026 in prima assoluta. Verona, giugno 2026 – Nel cuore della fortino medievale di Castelvecchio a Verona Casa Shakespeare presenta “Macbeth – Atto di Sangue”, una nuova produzione originale site-specific concepita come. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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