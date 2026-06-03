Macbeth invade Castelvecchio

Notizia in breve

Nel mese di giugno 2026, all’interno del castello medievale di Castelvecchio a Verona, Casa Shakespeare ha portato in scena “Macbeth – Atto di Sangue”. La produzione, creata appositamente per l’evento, è stata rappresentata in un contesto site-specific all’interno della fortezza. La rappresentazione ha coinvolto attori e pubblico in un’esperienza immersiva, senza l’uso di scenografie tradizionali. La prima assoluta ha visto la messa in scena di questa versione originale del testo shakespeariano.