Una nuova tonalità di denim sta entrando in scena, conquistando sia i modelli slim che quelli wide leg. Si tratta di una variazione di colore che si distingue dalle classiche sfumature di blu, tradizionalmente associate ai pantaloni in denim. La novità si fa strada tra i vari stili, portando un tocco diverso nelle collezioni di abbigliamento. La scelta del colore sembra essere il punto di forza di questa tendenza emergente.

Quando si pensa a un paio di pantaloni in denim, non si può fare a meno di immaginarli di colore blu, più o meno chiaro. Ora però le cose potrebbero cambiare, visto che sta sempre più prendendo piede la variazione sul tema dei jeans beige. Questa nuova sfumatura, infatti, sta conquistando il pubblico di chi ama la moda, tanto da essere diventata un fortissimo trend. Dopo quelli bianchi, neri e grigi, è infatti arrivato il momento dei jeans beige, declinati in ogni tipo di forma e silhouette, in modo da accontentare tutte le fisicità e tutti i gusti in fatto di stile. Dai wide leg a quelli slim fit. A metà strada tra i pantaloni chino e quelli da cowboy, hanno dalla loro parte anche quell’appeal che riporta alla mente stilemi safari o vintage.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La nuova sfumatura invade del denim invade i tagli slim come i modelli wide leg

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