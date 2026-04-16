Musei Civici digitalizzazione e sostenibilità Nuova webapp per scoprire Castelvecchio

Il Museo di Castelvecchio ha lanciato una nuova webapp sviluppata dal Comune di Verona in collaborazione con il dipartimento di scienze umane dell’università. Questa iniziativa mira a migliorare l’esperienza dei visitatori e a promuovere la digitalizzazione delle strutture culturali della città. La piattaforma digitale permette di scoprire le collezioni e le mostre in modo più accessibile, puntando anche a una maggiore sostenibilità delle attività museali.

Il Museo di Castelvecchio compie un passo decisivo verso il futuro grazie a una nuova webapp, realizzata dal Comune di Verona insieme al dipartimento di scienze umane dell'università. Uno strumento pensato per arricchire l’esperienza dei visitatori e valorizzare il patrimonio artistico cittadino.🔗 Leggi su Veronasera.it

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