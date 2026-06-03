Durante la parata del 2 giugno, si è verificata una protesta all’interno della Chiesa. Per la prima volta, i cappellani militari, ovvero i sacerdoti con le stellette, sono stati coinvolti nella sfilata insieme ai militari. La decisione ha suscitato malcontento tra alcuni rappresentanti religiosi, creando una divisione inattesa. La presenza dei sacerdoti in divisa ha attirato l’attenzione e ha generato discussioni tra i partecipanti.

Non solo politica. La parata del 2 giugno ha aperto una frattura inattesa anche dentro la Chiesa. A scatenare il malcontento è stata una novità assoluta: la decisione di far sfilare, insieme ai militari, anche i cappellani militari, i sacerdoti con le stellette. Una scelta che ha fatto insorgere numerosi preti, riuniti attorno a un messaggio chiarissimo: quella in divisa non è la loro Chiesa, perché la loro missione sarebbe tutt’altra. La rabbia corre sui social. Le prime reazioni sono arrivate da Facebook. Una foto della sfilata mostra fianco a fianco la premier Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello del Senato Ignazio La Russa, con accanto un cardinale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma c’era anche lui”: Parata 2 giugno, esplode la protesta della Chiesa

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