La serie Lynk & Co 10, composta dalla berlina elettrica 10 e dalla versione 10+, è stata presentata ufficialmente ad aprile 2026 e può essere acquistata dal 29 maggio. La vettura è prodotta da un marchio cinese controllato da Geely e si rivolge al segmento delle berline elettriche premium, con l’obiettivo di competere con modelli europei e giapponesi nel settore.

Presentata ufficialmente ad aprile 2026 e disponibile all’acquisto dal 29 maggio, la serie Lynk & Co 10 è la risposta di Geely alle berline elettriche premium europee e giapponesi. Due varianti, una filosofia comune: tecnologia da competizione a bordo di un’auto che si vuole guidare ogni giorno. Lynk & Co 10 punta sull’autonomia e sul comfort, la 10+ mette in chiaro le sue intenzioni con 912 CV, un alettone in fibra di carbonio e un record sul giro che dovrebbe far riflettere parecchi costruttori europei. Quella che prima era nota come Z10 è ora una berlina di grandi dimensioni — 5.050 mm di lunghezza, passo da 3.005 mm — con un’architettura elettrica avanzata, sistemi di ricarica ultraveloce e un abitacolo che non ha nulla da invidiare ai rivali tedeschi. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Lynk & Co 10 e 10+: la berlina elettrica cinese che vuole riscrivere le regole del segmento premium

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