Ecco Zeekr 7GT berlina premium elettrica pensata per far provare il piacere di guida

È stata presentata una nuova berlina elettrica appartenente al marchio cinese, facente parte del gruppo automobilistico Geely. La vettura, denominata Zeekr 7GT, si distingue come modello di fascia premium, progettata per offrire un'esperienza di guida orientata al piacere di guida. La presentazione è avvenuta di recente e la vettura si caratterizza per il suo design e le caratteristiche tecniche, ancora da dettagliare completamente.

Si chiama Zeekr 7GT la nuova auto elettrica del marchio cinese, gruppo Geely, svelata nel cuore della Milano Design Week in una sorta di atelier chiamato The Art of Connection per raccontare attraverso bozzetti, disegni preparatori e pezzi della vettura come nasce questa berlina premium, un mix tra tecnologia e bellezza, un modello che ha conquistato il prestigioso Red Dot Award per il design nel 2024, in occasione del suo debutto nel mercato cinese. “Un dietro le quinte che racconta quanto il design conti per il nostro marchio e conti anche la sperimentazione per creare la connessione giusta tra l’auto e chi l’abiterà”, spiega Stefan Sielaff, vice presidente del global design di Geely Auto Group e capo del design Zeekr, marchio dall’inizio di quest’anno in forte espansione in Europa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ecco Zeekr 7GT, berlina premium elettrica pensata per far provare il piacere di guida New 2026 Zeekr 7GT Electric Station Wagon Interior,Exterior,Trunk Notizie correlate Zeekr arriva in Italia con tre modelli premium della gamma elettricaEcco la Zeekr X perfettamente a suo agio tra gli yacht ancorati al porto di Fiumicino, con le sue linee scolpite per 4. Zeekr protagonista alla Milano Design Week, debutta la nuova 7GT(Adnkronos) – Zeekr rafforza la propria presenza alla Milano Design Week 2026 e sceglie il palcoscenico milanese per presentare in anteprima italiana... Aggiornamenti e dibattiti Ecco Zeekr 7GT, berlina premium elettrica pensata per far provare il piacere di guidaAlla Milano Design Week il modello che unisce tecnologia, confort e alte prestazioni ... msn.com Zeekr 007: la nuova berlina elettrica di lusso. Arriverà in Europa?La nuova Zeekr 007 è una berlina elettrica di fascia alta che promette prestazioni elevate e un design accattivante. Si tratta del quarto modello lanciato dalla Zeekr, il marchio premium del Gruppo ... motorionline.com