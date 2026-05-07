Ogni primavera, nelle Cinque Terre, si ripete una disputa che riguarda l’area marina protetta. Le discussioni si concentrano su modifiche alle regole esistenti, con alcuni sostenitori che chiedono nuove restrizioni per proteggere l’ambiente marino. Le proposte di modifica vengono discusse pubblicamente e sono al centro di confronti tra diversi rappresentanti delle comunità locali, delle istituzioni e degli operatori turistici. La questione riguarda principalmente come meglio preservare il mare senza compromettere le attività economiche.

È ormai diventata una costante della primavera delle Cinque terre. Stiamo parlando della ’guerra’ a colpi di carte bollate generata dalla graduatoria annuale stilata dal Parco nazionale delle Cinque Terre al termine della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell’ Area Marina Protetta. I primi tre ricorsi hanno visto il Tar pronunciarsi in maniera preliminare sulla sospensiva dei provvedimenti dell’ente di Manarola chiesti da tre aziende che erano rimaste escluse dalla graduatoria, e la sensazione è che altri provvedimenti in linea con quelli dell’altro ieri, arriveranno nei prossimi giorni, dato che sono circa una trentina i ricorsi promossi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battaglia sull’Amp: "Riscrivere le regole per tutelare il mare"

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