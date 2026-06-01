Dove vedere in tv Italia-Lussemburgo amichevole calcio 2026 | orario programma streaming
L’Italia affronta il Lussemburgo in un’amichevole di calcio prevista per giugno, con il match che sarà trasmesso in TV e in streaming. L’incontro rappresenta il primo dei due test programmati nel mese. La partita si svolgerà in un orario ancora da confermare e sarà disponibile su piattaforme televisive e online. La sfida fa parte di una serie di incontri preparatori per il 2026.
L’Italia si prepara a tornare in campo per il primo dei due appuntamenti amichevoli in programma nel mese di giugno. Gli azzurri affronteranno il Lussemburgo mercoledì 3 giugno 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 allo Stade de Luxembourg. Pochi giorni dopo, la Nazionale sarà impegnata in una seconda sfida internazionale contro la Grecia. L’incontro segnerà anche il debutto di Silvio Baldini alla guida della Nazionale maggiore. L’allenatore toscano, già commissario tecnico dell’Under 21, è stato chiamato a ricoprire il ruolo ad interim dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso e avrà il compito di accompagnare la selezione azzurra in questa fase di transizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Bosnia - Italia 5-2 (dcr): gli Highlights | Qualificazioni Mondiali 2026
Notizie e thread social correlati
Dove vedere in tv Italia-Turchia, amichevole volley femminile 2026: orario, programma, streamingStasera l’Italia e la Turchia si sfidano in un’amichevole di pallavolo femminile che si svolge in diretta televisiva.
Dove vedere in tv Italia-Polonia, amichevole volley femminile 2026: orario, programma, streamingNella prossima settimana, le nazionali di volley femminile si preparano per un quadrangolare a Genova, in programma dal 22 al 24 maggio.
Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Lussemburgo, amichevole calcio 2026: orario, programma, streaming; Dove guardare le amichevoli delle squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA 2026: TV e streaming; Scatta il raduno: il programma dell'Italia in questi dieci giorni; Quando gioca l'Italia: data e ora della prossima partita degli azzurri.
Silvio Baldini è pronto per fare il suo debutto come commissario tecnico dell'Italia: Lussemburgo e Grecia a inizio giugno sono i primi (e probabilmente ultimi) impegni della sua breve avventura da allenatore ad interim, in attesa di un altro profilo che possa apr facebook
Dove vedere in tv Grecia-Italia, amichevole calcio 2026: orario, programma, streamingIn attesa di capire come si risolverà la fine del mese il duello per la presidenza FIGC tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, il calcio nostrano prova a ... oasport.it
Lussemburgo - Italia, dove vedere il match in tv e in streamingSenza Mondiale, all'Italia restano due amichevoli. La prima si giocherà contro il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg nella giornata di mercoledì 3 giugno, alle ore 20:45. La gara, che rappresenterà ... lalaziosiamonoi.it