Dove vedere in tv Italia-Lussemburgo amichevole calcio 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

L’Italia affronta il Lussemburgo in un’amichevole di calcio prevista per giugno, con il match che sarà trasmesso in TV e in streaming. L’incontro rappresenta il primo dei due test programmati nel mese. La partita si svolgerà in un orario ancora da confermare e sarà disponibile su piattaforme televisive e online. La sfida fa parte di una serie di incontri preparatori per il 2026.