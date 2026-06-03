Lussemburgo-Italia stasera in TV | orario formazioni e dove vederla in chiaro e streaming

Stasera, l’Italia affronterà il Lussemburgo in un’amichevole, con Donnarumma tra i titolari a difesa della porta. La formazione italiana include diverse giovani promesse, pronte a mettersi in mostra. La partita sarà trasmessa in diretta tv e disponibile anche in streaming. L’orario di inizio e le probabili formazioni sono stati comunicati, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il match sia in chiaro che online.

Donnarumma guiderà un gruppo ricco di giovani promesse nell'amichevole contro il Lussemburgo. Scopri orario, diretta tv, streaming e probabili formazioni. Stasera, mercoledì 3 giugno, allo Stade de Luxembourg va in scena l'amichevole tra la nazionale del Lussemburgo e l'Italia. Un test che avrebbe dovuto rappresentare una tappa di avvicinamento al Mondiale 2026, ma che assume un significato diverso dopo la mancata qualificazione degli Azzurri alla rassegna iridata. In attesa della nomina del nuovo commissario tecnico, la squadra sarà guidata da Silvio Baldini, promosso temporaneamente dalla panchina dell'Under 21 dopo le dimissioni di Rino Gattuso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Lussemburgo-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)Oggi, mercoledì 3 giugno, la Nazionale italiana affronta una partita contro il Lussemburgo.

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