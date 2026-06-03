Lussemburgo-Italia | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Oggi, mercoledì 3 giugno, la Nazionale italiana affronta una partita contro il Lussemburgo. L'incontro si gioca in trasferta e l'orario previsto è alle 20:45. Le probabili formazioni includono alcuni dei principali giocatori, con modifiche rispetto alle precedenti uscite. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su una rete televisiva nazionale. La sfida rappresenta un impegno ufficiale per la nazionale italiana, valida per le qualificazioni o amichevole.

(Adnkronos) – Torna in campo l'Italia. Oggi, mercoledì 3 giugno, la Nazionale azzurra sfida il Lussemburgo – in diretta tv e streaming – in amichevole allo Stade de Luxembourg, tornando a giocare dopo il flop nei playoff dei Mondiali 2026, con l'Italia dell'ormai ex ct Gennaro Gattuso eliminata in finale dalla Bosnia. In panchina ci. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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