Domani si gioca la partita tra Italia e Irlanda del Nord, valida per gli spareggi mondiali. La sfida si svolgerà in tarda serata e sarà visibile in chiaro in televisione, senza costi aggiuntivi. Le formazioni ufficiali e gli orari sono stati comunicati e si aspettano alcune variazioni rispetto alle ultime indiscrezioni. La partita rappresenta un passaggio decisivo per le ambizioni della Nazionale di qualificarsi ai Mondiali.

E così il momento fatidico sta per arrivare. L'Italia si prepara per gli spareggi Mondiali che potrebbero segnare, in un senso o nell'altro, il destino della nostra Nazionale e del calcio italiano in generale. Ormai i playoff contro l'Irlanda del Nord sono alle porte e l'Italia non può farsi scappare un'altra partecipazione alla Coppa del mondo, se pur non arrivi nelle migliori condizioni possibili. Dopo gli infortuni di Scamacca e Zaccagni, ha lasciato il ritiro anche Federico Chiesa che non è al meglio e verrà sostituito da Cambiaghi. Ancora in dubbio Bastoni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italia-Irlanda del Nord: dove vederla in chiaro (gratis in tv), orario e probabili formazioni degli spareggi Mondiali

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