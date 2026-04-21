Inter-Como oggi in Coppa Italia | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Oggi si gioca la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como. La sfida si disputa a San Siro e vede l’Inter, guidata da Cristian Chivu, affrontare il Como, allenato da Fabregas. L’incontro si svolge il 21 aprile e sarà trasmesso in diretta in chiaro in televisione. La partita rappresenta l’ultimo atto di questa fase del torneo prima dell’eventuale finale.

Torna in campo oggi 21 aprile l’Inter capolista di Cristian Chivu, che ospita il Como di Fabregas a San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell’andata, le due squadre si giocano il passaggio del turno in 90 minuti. Ausilio: “Risultati Inter sono dalla parte di Chivu”. “Sapevamo che bisognava fare un percorso, sapevamo che era giusto dare fiducia a un allenatore giovane ma in cui credevamo tantissimo. Avevamo la fortuna di conoscere molto bene le qualità dell’uomo e le ha dimostrate anche da allenatore. Serviva tempo, ma noi eravamo assolutamente convinti che il percorso sarebbe stato quello giusto e, sembra che sia stato così, i risultati sono dalla parte di Chivu “.🔗 Leggi su Lapresse.it

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