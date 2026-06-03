Lussemburgo-Italia oggi amichevole calcio 2026 | orario tv streaming

Oggi alle 20 si gioca l’amichevole di calcio tra Lussemburgo e Italia allo Stade de Luxembourg. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. È la prima sfida tra le due nazionali in questa fase preparatoria per il 2026. La gara si disputa senza pubblico a causa di restrizioni e si svolge in un impianto con una capienza di circa 9.000 posti.

Sarà lo Stade de Luxembourg il teatro dell’ amichevole di calcio che oggi, mercoledì 3 giugno, alle ore 20.45, opporrà i padroni di casa del Lussemburgo all’Italia, che per l’occasione verrà guidata in panchina da Silvio Baldini, CT ad interim fino alla nomina del nuovo allenatore della Nazionale maggiore. Il match vedrà una Nazionale italiana quasi sperimentale con il solo capitano Gianluigi Donnarumma a fare da chioccia ad un gruppo giovanissimo: Baldini anche in Nazionale maggiore coglie l’occasione per far fare esperienza ai giovani ed osservarli anche in chiave Under 21, della quale il tecnico è alla guida. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Lussemburgo-Italia, amichevole di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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