Lussemburgo-Italia oggi | formazioni a che ora e dove vederla in diretta

Notizia in breve

Oggi, mercoledì 3 giugno, si gioca l'amichevole tra il Lussemburgo e l'Italia. La partita si svolge con le formazioni ufficiali, ma l'orario preciso e il luogo non sono stati ancora comunicati. L'incontro sarà trasmesso in diretta, ma i dettagli della piattaforma o del canale su cui vedere la partita non sono stati specificati. La sfida vede impegnata la squadra italiana sotto la guida di un nuovo allenatore.