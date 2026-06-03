Lussemburgo-Italia oggi | formazioni a che ora e dove vederla in diretta
Oggi, mercoledì 3 giugno, si gioca l'amichevole tra il Lussemburgo e l'Italia. La partita si svolge con le formazioni ufficiali, ma l'orario preciso e il luogo non sono stati ancora comunicati. L'incontro sarà trasmesso in diretta, ma i dettagli della piattaforma o del canale su cui vedere la partita non sono stati specificati. La sfida vede impegnata la squadra italiana sotto la guida di un nuovo allenatore.
Oggi, mercoledì 3 giugno, l'Italia di Silvio Baldini scende in campo per sfidare il Lussemburgo in un'amichevole. Gli azzurri allo Stade de Luxembourg giocheranno la loro prima partita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 per l'eliminazione nella finale playoff con la Bosnia.Silvio. 🔗 Leggi su Today.it
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