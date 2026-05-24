Serie A oggi Toro-Juve | a che ora e dove vederla in diretta

Oggi, domenica 24 maggio, la Juventus gioca l’ultima partita della stagione contro il Torino. La sfida si svolge allo stadio di Torino e inizia alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta su piattaforme televisive e online. Entrambe le squadre scendono in campo con le formazioni ufficiali comunicate poco prima del calcio d’inizio. La sfida conclude il campionato di Serie A 2023.

Oggi, domenica 24 maggio, la Juventus affronta l'ultima partita della stagione: il derby contro il Torino. Per la squadra bianconera, che è sesta in classifica, sarà una partita decisiva per sperare nella qualificazione in Champions. La Juve ha 68 punti come il Como, quinto ed è a meno 2 da Milan. 🔗 Leggi su Today.it

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38° GIORNATA SERIE A: ANALISI QUOTE e STATISTICHE TORINO-JUVE, VERONA-ROMA, MILAN-CAGLIARI e altre.

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