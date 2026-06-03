Lussemburgo-Italia oggi amichevole per la Nazionale – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo l'Italia. Oggi, mercoledì 3 giugno, la Nazionale azzurra sfida il Lussemburgo in amichevole allo Stade de Luxembourg, e torna così a giocare dopo il flop nei playoff dei Mondiali 2026, con l'Italia dell'ormai ex ct Gennaro Gattuso eliminata in finale dalla Bosnia. In panchina ci sarà Silvio Baldini, ct dell'Under. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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LUXEMBOURG - ITALIE : Match de football Amical International du 03/06/2026

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Lussemburgo Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita amichevoleOggi, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20:45, si disputa allo Stade de Luxembourg una partita amichevole tra Lussemburgo e Italia.

Lussemburgo-Italia oggi, amichevole calcio 2026: orario, tv, streamingOggi alle 20 si gioca l’amichevole di calcio tra Lussemburgo e Italia allo Stade de Luxembourg.

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Spero in una Italia senza di Lui,ma con #Falcone #Caprile #Carnesecchi... Lussemburgo-Italia oggi: da Donnarumma leader ai tanti volti nuovi, 5 motivi per seguire l’amichevole degli azzurri di Silvio Baldini - Eurosport x.com

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