Dove vedere in tv Grecia-Italia amichevole calcio 2026 | orario programma streaming

La partita tra Grecia e Italia si svolgerà in un’amichevole di calcio valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva, con orario e programma disponibili attraverso i canali sportivi e in streaming. Nel frattempo, si aspetta di conoscere l’esito della disputa tra due candidati per la presidenza della FIGC, che riguarda la gestione del calcio italiano.

In attesa di capire come si risolverà la fine del mese il duello per la presidenza FIGC tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, il calcio nostrano prova a ripartire. L’Italia, guidata per l’occasione da Silvio Baldini, affronta due amichevoli, la seconda delle quali prevede l’incrocio con la Grecia domenica 7 giugno: si giocherà a Creta con orario di inizio previsto alle 21:00. Il CT dell’Under 21, ad eccezione del capitano Donnarumma, ha convocato il nucleo dei giocatori che compongono l’ossatura della nazionale giovanile: i migliori prospetti del panorama nazionale avranno così la preziosa occasione di potersi mettere in evidenza in un contesto prestigioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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